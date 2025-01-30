أطلق الجيش السوداني اليوم (الخميس) هجوماً عسكرياً على الأحياء الجنوبية الشرقية من مدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم، وبحسب مصادر سودانية فإن قوات الجيش تقدمت نحو منطقتي دردوق والعزبة بمدينة بحري.

وذكرت المصادر أن الجيش بدأ تطهير مناطق كافوري وكوبر جنوب شرقي مدينة بحري كآخر مناطق تمركز قوات الدعم السريع في المدينة.

وكان الجيش حقق تقدما في مواقع جديدة خلال اليومين الماضيين بمنطقة شرق الخرطوم والخرطوم بحري وشرق النيل التي يطوقها من الريف الشرقي، وذلك بعد أيام من فك الحصار عن القيادة العامة وسط الخرطوم، وسلاح الإشارة، ومقر تابع لجهاز المخابرات.

من جهة أخرى، لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 12مدنياً، أمس إثر تجدد مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

واتهم المتحدث باسم القوة المشتركة أحمد حسين مصطفى في بيان قوات الدعم السريع باستهدف بالمدفعية الثقيلة تجمُّعات المدنيين في الفاشر وقصفت معسكر أبوشوك للنازحين، مما أدى إلى مقتل 7 وإصابة 12 مدنياً، موضحاً أن الجيش والقوات المشتركة تصدت لمحاولة فاشلة من الدعم السريع للتوغل داخل المدينة، بعد أن شنت هجوماً عنيفاً عن طريق المحور الشرقي.

وكان مستشار قائد قوات الدعم السريع أيوب عثمان أعلن (الجمعة) استقالته من منصبه احتجاجاً على استمرار القوات شبه العسكرية باستهداف المدنيين وقصفهم عشوائياً بالمسيّرات والمدفعية الثقيلة.