كشف التلفزيون السويدي SVT Nyheter، مقتل العراقي سلوان موميكا، بعد تعرضه لإطلاق نار داخل شقة سكنية في منطقة Hovsjö بمدينة سودرتاليا مساء أمس (الأربعاء).

ووفقاً لوسائل إعلام، وقع الحادث في وقت متأخر من مساء (الأربعاء)، حيث تلقت الشرطة والفرق الطبية بلاغًا عن إطلاق نار داخل مبنى سكني بعد الساعة 11 ليلاً.

وأشارت المصادر إلى أن الضحية هو سلوان موميكا، المعروف بحرق نسخ من المصاحف خلال احتجاجات أثارت جدلاً واسعًا العام الماضي.

من جانبها، أعلنت محكمة في ستوكهولم أنه كان يفترض أن تصدر حكمها اليوم (الخميس) في شكوى رُفعت ضد موميكا تتهمه بالتحريض على الكراهية، لكنها أرجأت قرارها، «بسبب وفاة أحد المتهمين».

فيما ذكرت عدة وسائل إعلام محلية أن موميكا كان على مواقع التواصل الاجتماعي عند إطلاق النار عليه، وأن جريمة قتله قد صوّرت.

هذا وأشارت المعلومات إلى أن مسلحا اقتحم شقة العراقي البالغ من العمر 38 عاماً، وأطلق عليه النار، وفق وسائل إعلام محلية.