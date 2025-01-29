بعد جولة أجراها في معبر نتساريم بقطاع غزة كأول زيارة من نوعها لمسؤول حكومي أمريكي للقطاع منذ ما يقرب من 20 عاماً، عقد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف اليوم (الأربعاء) لقاءً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس.وبحث ويتكوف مع نتنياهو سبل ضمان استمرار تنفيذ اتفاقَي وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، دون أي تفاصيل أخرى عما جرى من نقاشات.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مبعوث ترمب، أنهى جولة في محور نتساريم في قطاع غزة، فيما نشر صحفي في قناة (نيو سمكس) الأمريكية مقطع فيديو على منصة «إكس»، قال فيه إن ويتكوف صافح والتقط صوراً مع قوات تابعة للجيش الإسرائيلي بعد جولة في محورَي نتساريم (وسط غزة) وفيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر.وتأتي زيارة المبعوث الأمريكي في الوقت الذي تصعّد إسرائيل من هجماتها في الضفة الغربية، وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن جيش الاحتلال اقتحم مستشفى ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، وبلدتَي قبلان ومادما في جنوب مدينة نابلس.بالمقابل، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر نحو 60 منزلاً في مخيم جنين بهدف شق الطرقات منذ بدء العملية العسكرية، فيما أقرّ جيش الاحتلال بقتل 18 شخصاً واعتقال 60 في جنين وطولكرم، وزعم أنهم مسلحون.