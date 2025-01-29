أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم (الأربعاء)، موقف بلاده الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم، بعدما تحدّث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن خطة لنقل الفلسطينيين من القطاع إلى الأردن ومصر.وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن الملك عبدالله شدد خلال لقاءات منفصلة عقدها في بروكسل اليوم مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، على موقف الأردن الراسخ بضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ونيل حقوقهم المشروعة، وفقاً لحل الدولتين، مشيراً إلى أن العاهل الأردني شدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستدامته، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.وأشار إلى أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دفع جهود تحقيق السلام، داعياً لتكثيف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكداً استمرار الجهود الأردنية الإغاثية بكل السبل الممكنة.وحذر العاهل الأردني من خطورة التصعيد في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.