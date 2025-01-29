في زيارة هي الثالثة، أجرى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام اليوم (الاربعاء) في قصر بعبدا مشاورات مع الرئيس جوزيف عون لتشكيل الحكومة.وقال سلام بعد اللقاء: «أنا على تفاهم وتواصل دائم مع الرئيس وأي تأخير تشكيل الحكومة ليس بسببي، ولست أنا من يضع العقبات»، متعهداً بتجاوز الصعوبات التي تعرض تشكيل حكومته.اضاف: «أي كلام عن أنني لا أطبق المعايير يجب عدم الوقوف عنده»، موضحاً أن أبرز معيار لتشكيل الحكومة هو فصل النيابة عن الوزارة والاعتماد على الكفاءات وتعيين أشخاص غير مرشحين للانتخابات.وجدد تأكيده أنه من أنصار المرونة في التعامل مع الجميع، مشيراً إلى أنه سيتجاوز الصعوبات ويخرج للنور قريباً بحكومة تحظى بثقة اللبنانيين التواقين إلى الإصلاح، ومن أجل انتشال البلاد من أزماتها العميقة والحادة واستعادة رصيدها العربي وحشد الدعم الدولي له.وفي ورده على سؤال حول حقيبة المال وما إذا رست على الطائفة الشيعية قال: «يجب انتظار ولادة الحكومة لمعرفة توزيع الحقائب»، متمنياً على الجميع التحلي بالقليل من الصبر لتفادي المزيد من الشائعات.