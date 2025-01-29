أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأربعاء)، عن تسلمه قائمة بأسماء الأسرى المقرر إطلاق سراحهم من جانب حركة حماس غداً (الخميس)، موضحاً أن هناك 90 محتجزة إسرائيلية لا يزلن في غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصفقة تشمل الجندية الإسرائيلية أغام بيرغر، إلى جانب أربيل يهود، التي كان من المفترض إطلاق سراحها السبت الماضي وأثارت جدلاً كبيراً، وسيفرج عن المحتجزة جادي موزيس، كما سيتم إطلاق خمسة أسرى تايلانديين ضمن صفقة إسرائيل.

فيما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق الاحتلال سراحهم غداً 110 أسرى، موزعون على النحو التالي، 30 أسيراً محكوماً بالمؤبد و20 محكوماً بمدد مختلفة مقابل المجندة آغام بيرجر، بالإضافة إلى 30 قاصراًً وامرأة مقابل أربيل يهود، و30 أسيراً، منهم 27 محكومون بمدد مختلفة و3 محكومون بالمؤبد، مقابل جادي موزيس.

وكانت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية قد أعلنت تسلمها من سلطات الاحتلال قائمة بأسماء 69 معتقلاً من قطاع غزة وأماكن احتجازهم في سجونه ومعسكراته.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام إنه في إطار صفقة طوفان الأقصى قررت القسام الإفراج غداً عن الأسرى (أربيل يهود وآغام بيرغر وغادي موشي موزيس).

وكان مصدران مطلعان في حركة حماس قد حذرا في تصريحات صحفية من عدم التزام إسرائيل ببنود الشق الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين أن ذلك سيؤثر على تأخير تنفيذ الاتفاق بما في ذلك تبادل الأسرى والمحتجزين.

ونقلت قناة «الشرق» عن مصدر قيادي في الحركة قوله: «نحذر من عدم التزام الاحتلال بتنفيذ الشق الإنساني بعدم السماح بإدخال الوقود والخيام والكرفانات والمعدات الثقيلة وترميم المستشفيات وتشغيل المخابز ومحطات المياه، حيث إنه وفق الاتفاق يتوجب إدخالها في الأسبوع الأول من سريان وقف النار».

وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قد قالت إن آلاف الإسرائيليين يغادرون الأراضي الفلسطينية المحتلة للاستقرار في الخارج، موضحة بأن مزيداً من الناس قد يفعلون ذلك في المستقبل.

وعزت الصحيفة أسباب مغادرة الإسرائيليين للأراضي المحتلة إلى الوضع الاقتصادي، وانعدام الأمن، والحرب في غزة وسياسات حكومة بنيامين نتنياهو كلها عوامل جعلت هذا الاتجاه يتسارع.