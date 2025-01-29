تمسكت القاهرة بموقفها الرافض لتهجير سكان غزة، وشدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه، مؤكدا أنه لا يمكن التساهل أو السماح بتهجير الفلسطينيين، لتأثيره على الأمن القومي المصري.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني وليم روتو في القاهرة، اليوم (الأربعاء)، إن مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتوصل إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين.وأضاف أن مصر حذرت في بداية الأزمة من أن يكون الهدف هو جعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة ليتم تهجير الفلسطينيين بعد ذلك، مشدداً على أنه لا يمكن أبدا التنازل عن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية.ولفت الرئيس المصري إلى أن هناك حقوقا تاريخية لا يمكن تجاوزها، والرأي العام المصري والعربي والعالمي يرى أن هناك ظلما تاريخيا وقع على الشعب الفلسطيني طوال 70 عاما، مؤكدا أن ما يحدث منذ 7 أكتوبر وحتى الآن هو نتيجة لتداعيات عدم التوصل إلى حل القضية الفلسطينية.