قتل 20 شخصاً في تحطم طائرة صغيرة تقل عمال نفط في ولاية الوحدة جنوب السودان تحطمت، اليوم (الأربعاء). وأفاد وزير الإعلام في الولاية قاتويج بيبال، بأن الطائرة تحطمت في مطار حقل الوحدة النفطي أثناء توجهها إلى العاصمة جوبا. وأضاف أن الركاب عمال نفط في شركة جريتر بايونير أوبريتينج، وهي اتحاد يضم شركة البترول الوطنية الصينية وشركة النيل للبترول المملوكة للدولة. وكشف بيبال أن من بين القتلى صينيين اثنين وهندياً. وتحدثت تقارير إعلامية في البداية أن عدد القتلى بلغ 18 شخصاً، لكن بيبال قال إن اثنين من الناجين لقيا حتفهما في وقت لاحق، فيما نجا شخص واحد. يذكر أن عدة حوادث تحطم طائرات وقعت في جنوب السودان الذي مزقته الحرب في السنوات الماضية، إذ قتل 19 شخصاً على الأقل في سبتمبر 2018، عندما تحطمت طائرة صغيرة تقل ركاباً من العاصمة جوبا إلى مدينة ييرول. وفي عام 2015، لقي العشرات حتفهم عندما تحطمت طائرة شحن روسية الصنع على متنها ركاب بعد إقلاعها من مطار العاصمة جوبا.