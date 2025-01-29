حذرت وسائل إعلام عالمية من محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التنصل من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، والضغوط التي تمارس لتهجير سكان القطاع المدمر بغزة.ورأت صحيفة «الغارديان» البريطانية أنه رغم وقف إطلاق النار، فإن نتنياهو يستسلم للمتطرفين الذين لا يجدون أي مشكلة في التطهير العرقي، ويخططون لإفراغ غزة من الفلسطينيين. وتوقعت أن لايمضي نتنياهو إلى وقف دائم لإطلاق النار، ولا ينوي سحب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة.وتحدثت صحيفة «لوموند» الفرنسية عن هجرة غير مسبوقة في إسرائيل، مع مغادرة آلاف الإسرائيليين، وذكرت أنه في بعض الأحيان تغادر عائلات بأكملها إسرائيل للاستقرار في الخارج.وعزت أسباب الهجرة من إسرائيل إلى انعدام الأمن، والحرب في غزة، وسياسات حكومة نتنياهو وثقل التأثير الديني في البلاد، وأكدت أنه إذا لم يتغير شيء في الانتخابات القادمة فسيهاجر مزيد من الإسرائيليين.وكشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست صوّتت على دعم مشروع قانون يسمح بشراء الأراضي في الضفة الغربية مباشرة من جانب المواطنين الإسرائيليين، ووصفت التشريع بأنه «حكم قانوني تمييزي وعنصري يمنع غير المسلمين من شراء العقارات المتبقية من المدة التي كان فيها الأردن يسيطر على المنطقة».من جانبها، حذرت منظمة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان، من أن التشريع «مجرد خطوة ضم أخرى بدأها اليمين المتطرف».ولفتت صحيفة «واشنطن بوست» إلى تحرك الكونغرس الأمريكي نحو فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد أن وجهت اتهامات لقادة إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب المدمرة على قطاع غزة.وحذر مسؤولون أوروبيون في رسالة خاصة للكونغرس، قالت الصحيفة إنها اطلعت على نسخة منها، من أن مشروع القانون، الذي جاء ردا على مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، من شأنه أن يُلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالمؤسسة وبسيادة القانون الدولي.