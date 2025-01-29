فيما أعلنت السلطات اللبنانية حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي جنوب البلاد (الثلاثاء)، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع قوله: «إنه لا ينصح بنقل السيطرة إلى الجيش اللبناني حتى يسيطر بشكل أفضل على الأرض».وكشف المسؤول أن جيش الاحتلال يخطط لتنفيذ سلسلة عمليات لاستهداف مجمعات تابعة لحزب الله قريبة من بلدات إصبع الجليل أقصى شمالي إسرائيل قرب الحدود اللبنانية.وأكد أن القوات الإسرائيلية لا تزال منتشرة في القرى اللبنانية الحدودية بهدف حماية سكان شمال إسرائيل، لافتا إلى أن الجيش أقام مواقع عسكرية على الحدود الشمالية، ويسعى لإقامة موقع في المنطقة ما بين كل بلدة والجدار الحدودي.وأفصح المسؤول العسكري، أن الجيش يسعى لتشكيل منظومة تضمن الرد السريع على أي مصدر تهديد قد يعيد حزب الله تأسيسه.من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 36 شخصا في قصف جوي إسرائيلي على جنوب البلاد أمس، فيما أفاد الجيش اللبناني بإصابة أحد جنوده و3 مواطنين بإطلاق نار من جانب الجيش الاحتلال.وقتل وأصيب عشرات اللبنانيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عودتهم مع عائلاتهم منذ الأحد الماضي إلى قراهم الحدودية بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما التي كان على القوات الإسرائيلية أن تنسحب فيها من جنوب لبنان.وفي وقت تمسكت إسرائيل بعدم إتمام الانسحاب في موعده، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي موافقة بلاده على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير القادم.