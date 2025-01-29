وسط استعدادات مكثفة لإعادة تشغيله، أعلنت بعثة المساعدة الأوروبية في معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة عودة فتح المعبر خلال أيام، تنفيذا لقرار مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين (الإثنين) الماضي.وأفادت البعثة في بيان: بناءً على طلب إسرائيل والفلسطينيين وبموافقة مصر، تعيد بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية في رفح انتشارها عند معبر رفح في غزة.وأضافت أنه خلال الأيام القادمة ستنشر بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية في رفح فريقًا متخصصًا في معبر رفح للسماح للموظفين الفلسطينيين بإعادة فتح المعبر.واعتبر البيان أن هذا من شأنه أن يسمح بنقل المصابين خارج غزة لتلقي العلاج الطبي، مضيفة أنه سيقوم موظفو بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية في رفح بمراقبة عمليات النقل.ووفق البعثة، فإنه بموجب الشروط المتفق عليها مع الطرفين، ستستمر فترة انتشار فريق المساعدة الحدودية الأوروبية عند معبر رفح حتى نهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.ومن المتوقع خلال هذه الفترة أن يغادر غزة عدة مئات من الأشخاص على الأقل.وتخطط الحكومة الألمانية لإرسال خبراء في إدارة الحدود إلى معبر رفح، وفقا لما قالته مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية. ولم يكشف الاتحاد الأوروبي ملامح بعثته لمعبر رفح حتى الآن.ونص اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة على إعادة فتح المعبر بعد إطلاق المدنيات والمجندات الإسرائيليات، وهو ما سيتحقق غدا (الخميس) على الأرجح.