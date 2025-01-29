يسعى مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي وصل إسرائيل، اليوم(الأربعاء)، إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، والذي من المقرر أن تبدأ المفاوضات حوله في اليوم الـ16 للاتفاق الذي يصادف الثلاثاء القادم.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن ويتكوف سيلتقي خلال زيارته وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ويجري زيارة ميدانية في قطاع غزة قد تشمل محور «نتساريم» ومعبر كرم أبو سالم.وقالت إن الرسالة التي سيحملها ويتكوف إلى إسرائيل مفادها رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تنفيذ صفقة الأسرى بالكامل، وضرورة حل الخلافات الأمنية والسياسية.وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أنه تلقى دعوة للاجتماع مع الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض في الرابع من فبراير القادم.وفي أول تعليق من ألمانيا على مقترح الرئيس ترمب لاستقبال الفلسطينيين في مصر والأردن، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة سيكون أمرا غير مقبول.وشدد خلال مؤتمر انتخابي في برلين على أن أي خطط لإعادة توطين سكان غزة خارج القطاع مرفوضة، لافتا إلى ضرورة تولي السلطة الفلسطينية المسؤولية في غزة، وأكد دعمه لحل الدولتين حتى يتمكن الفلسطينيون والإسرائيليون من العيش جنباً إلى جنب في سلام.وبلغ عدد النازحين العائدين إلى شمال غزة المدمر، أكثر من 376 ألفا، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. وأوضح مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، أن نصف النازحين هم من الرجال والبقية من النساء والأطفال، مشيرا إلى أن هذه الأرقام وفقا لمنظمات أقامت نقاط تعداد في مختلف أنحاء القطاع.وأعلن الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين إيان إيغلاند، أن 66% من المنشآت القاعدية تم تدميرها في غزة، لافتا إلى أن هناك 1.4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة عاجلة في القطاع.