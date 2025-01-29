حذر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، من أن التحضير لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين جريمة وتهديد خطير للأمن العالمي، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يشعل حربا نووية.وقال فولودين في قناته على «تليغرام»، اليوم (الأربعاء): «إن التحضير لمحاولة اغتيال بوتين، ومناقشة ذلك في حد ذاتها جريمة، إنه تهديد خطير للأمن العالمي، وطريق مباشر لاندلاع حرب نووية، مضيفاً: بالنسبة لجميع المؤسسات الدولية، يجب أن يكون هذا هو أساس للمحاكمة».وشدد على أن الجميع يجب أن يدركوا أن هناك معركة شرسة ضد روسيا، مؤكداً أن فلاديمير (بوتين) يبذل كل الجهد لتعزيز أوضاع البلاد، وتحقيق السلام وحل قضايا الأمن العالمي.وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قال إن الأجهزة الأمنية الخاصة الروسية تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة الرئيس بوتين.وكان بيسكوف يرد على ما أعلنه الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون بأن إدارة الرئيس السابق جو بايدن حاولت قتل الرئيس بوتين، مضيفاً أن وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن فعل كل ما هو ممكن لتسريع الحرب بين الولايات المتحدة وروسيا، خلال الشهرين الأخيرين من ولايته.