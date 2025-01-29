تمكن الجيش السوداني والقوات المساندة من إكمال السيطرة على مدينة الخرطوم بحري، باستثناء جيوب في الجزء الجنوبي الغربي، بحسب ما أكد مصدر عسكري. وأفاد المصدر في تصريح له، اليوم(الأربعاء)، بأن قوات الجيش تعمل مع السلطات المختصة على تأمين عودة المدنيين إلى منازلهم في القريب العاجل. وحقق الجيش السوداني تقدما في مواقع جديدة في اليومين الماضيين بمنطقة شرق الخرطوم والخرطوم بحري وشرق النيل التي يطوقها من الريف الشرقي.وتجيء تلك التطورات بعد أيام قليلة من فك الحصار عن القيادة العامة وسط الخرطوم، وسلاح الإشارة، ومقر تابع لجهاز المخابرات يقع بالقرب منه في الخرطوم بحري، ليبدأ الجيش في تنفيذ المرحلة الثالثة من العملية العسكرية التي أطلقها في 26 سبتمبر الماضي.ووفق مصادر عسكرية، فإن الجيش انتشر في أجزاء من شرق الخرطوم قرب كلية الرباط في ضاحية بُري، وفي الجبهة الجنوبية قبالة القيادة العامة لجسر القوات المسلحة-كوبري كوبر. وأفادت المصادر بتقدم قوة من الجيش في أجزاء واسعة من أحياء العزبة وكافوري بمحلية شرق النيل بالخرطوم بحري.وتعد كافوري وشرق النيل معقلين رئيسيين للدعم السريع التي شدد قائدها في الخرطوم بحري الحراسةَ على موقع سكنه في كافوري بعد تقدم الجيش خلال الأيام الماضية.وتنتشر قوات الاحتياطي المركزي في إدارية أبو صالح التابعة لريف شرق النيل، وذلك لمنع أي تسلل من الدعم السريع التي تحاصرها قوات أخرى شرق الجزيرة.من جانبه، أفاد الإعلام العسكري بالفرقة 6 بمدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور، في بيان، بأن الطيران الحربي للجيش السوداني شن غارات جوية على معاقل قوات الدعم السريع في الساعات الأولى من صباح (الأربعاء).