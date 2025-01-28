أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الثلاثاء) استعداد بلاده للتفاوض لإنهاء النزاع في أوكرانيا، مشترطاً ألا تكون المحادثات مباشرة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معتبراً زيلينسكي «غير شرعي».وقال بوتين «إذا أراد زيلينسكي المشاركة في المفاوضات، سأختار أشخاصاً للمشاركة فيها»، مضيفاً: «إذا أرادوا المضي قدماً، فهناك سبيل قانوني للقيام بذلك».ودعا رئيس البرلمان الأوكراني للتعامل مع الأمر وفقاً للدستور، لافتاً إلى أنه لا يرى أي رغبة حتى الآن، مشدداً بالقول: إذا كانت هناك رغبة بالتفاوض وإيجاد تسوية، لندع أياً كان يقود المفاوضات هناك، وسنسعى جاهدين لتحقيق ما يناسبنا، وما يتوافق مع مصالحنا.وأشار بوتين في تصريح للتلفزيون الروسي إلى أن النزاع يمكن أن ينتهي في شهرين أو أقل إذا أوقف الغرب دعم كييف، حد زعمه.