فيما أكد الجيش اللبناني مقتل جندي، أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) إصابة 24 شخصاً في الغارات الإسرائيلية على النبطية جنوب البلاد رغم سريان وقف إطلاق النار.

وذكر شهود عيان أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على محيط بلدة النبطية الفوقا بعد غارة أولى على مدينة النبطية، لكن جيش الاحتلال قال في بيان إنه استهدف شاحنة ومركبة لـ«حزب الله» كانتا تنقلان أسلحة بمنطقتي الشقيف والنبطية جنوب لبنان. وأضاف: «مصممون على العمل وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان رغم محاولات «حزب الله» العودة لنشاطه».

غير أن الجيش اللبناني حذر من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في المناطق الحدودية الجنوبية، مؤكداً مواصلة الانتشار في بلدات جنوبية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش اللبناني: «أقدم العدو الإسرائيلي على إطلاق النار باتجاه عناصر الجيش والمواطنين على طريق يارون – مارون الراس، ما أسفر عن إصابة أحد العسكريين وثلاثة مواطنين، أثناء مواكبة الجيش للأهالي العائدين إلى البلدات الحدودية الجنوبية»، مبيناً أن وحداته انتشرت في بلدة يارون في قضاء بنت جبيل في القطاع الأوسط، وبلدة مروحين وبركة ريشا في قضاء صور في القطاع الغربي ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.