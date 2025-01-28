حذر رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني من خطر تنفيذ إسرائيل حظراً على عمل الوكالة الأممية، مؤكداً أن قرار الحظر الإسرائيلي للوكالات الأممية الذي سيدخل حيز التنفيذ الخميس القادم سيكون كارثياً ويشل أعمالها، ويقوض اتفاق وقف النار في غزة.

وأوضح المفوض العام للأونروا، في كلمة له بمجلس الأمن الدولي، أن الحظر المفروض على الأونروا سيزيد من عدم الاستقرار، ويعمق اليأس في الأرض الفلسطينية المحتلة في لحظة حرجة، ويخرب تعافي قطاع غزة والانتقال السياسي.

وأشار إلى أن اتهام إسرائيل لوكالة الأونروا بالإرهاب يعد سابقة في عمل مؤسسات الأمم المتحدة، مبيناً أن عمل الوكالات الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيتعطل بسبب الحظر الإسرائيلي.

ولفت إلى أن فرض القانون الإسرائيلي سيؤدي لتدهور قدرة الأمم المتحدة في وقت يجب فيه زيادة المساعدات الإنسانية، وسيجعل مصير ملايين الفلسطينيين على المحك، مكذباً مزاعم إسرائيل التي تدعي فيها أن الوكالة لا تقدم الدعم المناسب للفلسطينيين قائلاً: «نقوم بتقديم أكثر من 17 ألف استشارة طبية في اليوم بالأراضي الفلسطينية وتقدم الوكالة نصف المساعدات للفلسطينيين عكس اتهامات الحكومة الإسرائيلية بأنها لا تقدم الدعم المناسب».

وأكد لازاريني أن وجود وكالة الأونروا ضمان للاستقرار في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على حق الحماية والمساعدة للفلسطينيين.

وكانت إسرائيل قد وجهت رسالة إلى الأمم المتحدة، قالت فيها إنه يجب على الأونروا وقف عملياتها في القدس، وإخلاء جميع المباني التي تعمل فيها في المدينة، في موعد لا يتجاوز 30 يناير 2025.