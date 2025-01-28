أعلن الجيش الباكستاني اليوم (الثلاثاء) إحباط محاولة مسلحين يستقلون سيارة ملغومة للسيطرة على موقع أمني بالقرب من الحدود مع أفغانستان، مؤكداً في بيان أنه قتل المهاجمين الخمسة، الذين كان بينهم انتحاريان، عندما هاجموا الموقع في منطقة قلعة عبد الله بإقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان.

وقال الجيش الباكستاني«أحبطت قواتنا محاولة اقتحام الموقع»، مضيفاً: أجبرت قواتنا المسلحين على تغيير مسار السيارة مما أدى إلى اصطدامها بالجدار المحيط بالموقع.

واشار إلى أن جنديين قتلى في الهجوم، جاء ذلك بعد يوم من تنفيذ قوات الأمن الباكستانية عمليات أمنية مكثفة في إقليم خيبر بختونخواه، شمال غربي البلاد أسفرت عن مقتل 30 مسلحاً من العناصر الإرهابية.