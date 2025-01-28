اشتعلت النيران، اليوم (الثلاثاء)، في طائرة كانت في مطار «جيمهاي» الدولي في بوسان، وبحسب وكالة «يونهاب» للأنباء فإنه تم إرسال قوات الإطفاء بعد ورود بلاغ عن اشتعال النيران في الطائرة.وذكرت الوكالة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، فيما ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أنه تم إجلاء 170 راكباً من طائرة عقب اندلاع الحريق بها في مطار جيمهاي.وجاء الحريق بعد يوم من حادثة تحطم طائرة تابعة لشركة «جيجو إير» الكورية الجنوبية مما أدى إلى وفاة 181 راكباً ما عدا شخصين، وبحسب التقرير الذي صدر عن لجنة التحقيق، أمس، فإن الصندوق الأسود توقف عن التسجيل قبل أربع دقائق من الحادثة.وأشارت إلى أنه تم العثور على ريش وبقع دم في محركي الطائرة وتم إرسال العينات إلى منظمات متخصصة من أجل تحليل الحمض النووي، لكن منظمات محلية تقول أن الأشلاء تعود لنوع بايكال تالز من الطيور (البط المهاجر).