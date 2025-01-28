حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن إقدام الولايات المتحدة وإسرائيل على مهاجمة منشآت طهران النووية سيكون «ضرباً من الجنون»، من شأنه أن يفضي إلى «كارثة سيئة للغاية» على منطقة الشرق الأوسط.وقال عراقجي في مقابلة مع شبكة Sky News في العاصمة طهران: «لقد أوضحنا أن أي هجوم على منشآتنا النووية سيواجه بردّ فوري وحاسم». لكنني لا أعتقد أنهم سيُقدِمون على هذا العمل الجنوني. هذا بالفعل جنون. وسيحوّل المنطقة بأكملها إلى كارثة سيئة للغاية.وفيما كان ترمب ألمح إلى أنه يفضل حلاً دبلوماسياً، قائلاً إن التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران سيكون «أمراً جيداً»، قال عراقجي إن إيران تحتاج إلى أكثر من ذلك، لإقناعها بالدخول في مفاوضات جديدة، خصوصا في ظل ما حدث في الاتفاق الأول، فيما أبدى استعداده للاستماع إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.واعتبر أن الوضع مختلف وأكثر تعقيداً من السابق، فهناك الكثير مما يجب أن يفعله الطرف الآخر لكسب ثقتنا... لم نسمع حتى الآن سوى كلمات مثل: أمر جيد، وهذا بالطبع غير كافٍ.وأقر خلال المقابلة بتضرر حلفاء إيران، قائلاً: «حماس وحزب الله تعرضا لأضرار. لكن في الوقت نفسه، هما يعيدان بناء نفسيهما، لأن كما قلت، هي مدرسة فكرية، هذه قضية، وهذا هدف سيظل دائماً موجوداً».وعبر وزير خارجية إيران عن رفضه تصريحات ترمب الأخيرة بشأن الشرق الأوسط، ورد على فكرة ترحيل سكان قطاع غزة بطرح اقتراح آخر، قائلاً: «اقتراحي مختلف، بدلاً من الفلسطينيين، حاولوا طرد الإسرائيليين. خذوهم إلى جرينلاند، وهكذا تضربون عصفورين بحجر واحد».