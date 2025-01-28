اقترحت تركيا على كل من سورية والعراق والأردن إنشاء آلية مشتركة لمحاربة تنظيم «داعش» وتأمين الحدود وفق ما أوردت صحيفة «حرييت» التركية. وذكرت أن أنقرة أنشأت في وقت سابق آليات أمنية منفصلة مع العراق وسورية والأردن، تضم وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات.ونقلت عن مصادر لم تحددها قولها: إن معركة تركيا مع «داعش» تتلخص في توحيد الآليات الأمنية التي تم إنشاؤها من قبل بين الدول الأربع لمحاربة التنظيم الإرهابي، أي أن المعركة ضد (داعش) ستتم من قبل دول المنطقة، إذ يمثل التنظيم التهديد الأكبر في المنطقة، بالتالي لن تكون هناك حاجة إلى وجود جهات وقوى من خارج المنطقة.وبحسب الصحيفة فإن الدول الأربع تشترك في الحدود، ومن شأن الآلية الموحدة أن تضمن أيضاً أمن الحدود، والهدف هو توسيع التعاون الأمني إلى منطقة أوسع بمرور الوقت.وسبق أن تعهد الرئيس التركي رجب أردوغان بالتعامل مع تنظيم داعش من خلال جهود مشتركة بين أنقرة ودمشق. وأعرب في وقت سابق عن أمله في ألا تتعاون أي قوة في سورية مع التنظيمات الإرهابية، وأن يتم تدمير تنظيم «داعش» وحزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) في المنطقة في المستقبل القريب جدّاً.