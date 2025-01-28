يلتقي وفد روسي برئاسة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم (الثلاثاء)، في العاصمة دمشق، قائد الإدارة الجديدة في سورية أحمد الشرع. وأفادت وسائل إعلام روسية بأن الوفد الروسي سيجري مباحثات حول العلاقات بين البلدين في ضوء المتغيرات الجديدة. وقال بوغدانوف إن زيارة دمشق تأتي وفق قاعدة المصالح المشتركة، مؤكدا أن موسكو حريصة على وحدة واستقلال وسلامة الأراضي السورية.وبعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، طرحت التساؤلات بشأن مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سورية.وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أكد أن لا وجود لقرارات نهائية بشأن مستقبل تلك القواعد حتى الآن. وأوضح أن بلاده على اتصال بممثلي القوى التي تسيطر حالياً على الوضع في البلاد، وأن تلك الأمور ستحدد من خلال الحوار.وأجرت روسيا مفاوضات مع السلطات السورية الجديدة من أجل الإبقاء على قاعدتيها العسكريتين على أراضي البلاد.يذكر أن موسكو لديها قاعدتان عسكريتان في سورية، هما المركز اللوجستي للبحرية الروسية في طرطوس حيث أنشأت القاعدة السوفيتية في طرطوس عام 1971 بموجب اتفاقية ثنائية، وقاعدة حميميم الجوية الواقعة على بعد نحو 20 كلم جنوب شرقي اللاذقية، والتي تأسست في 30 سبتمبر 2015 لتنفيذ عملية عسكرية بهدف دعم الجيش السوري في مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي.