أفصحت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن حصيلة جديدة للجنود الذين أصيبوا في جبهات القتال منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023. وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم(الثلاثاء)، إن قسم التأهيل التابع لها يقوم بمعالجة أكثر من 15 ألف جريح من عناصر الجيش وقوات الأمن منذ اندلاع الحرب.واللافت أن الرقم الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع يفوق بكثير الرقم الذي أعلنه جيش الاحتلال والمقدر بنحو 5667 عسكريا مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. وأظهر الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي أن 5667 جنديا أصيبوا منذ بداية الحرب على غزة بينهم 2570 بالمعارك البرية في القطاع المدمر.وتشمل المعطيات الجنود الذين أصيبوا في غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل، ولا تشمل هذه المعطيات عناصر الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك).وبحسب موقع الجيش الإسرائيلي، فإن 16 جنديا ما زالوا يتلقون العلاج في حالة خطيرة و169 بحالة متوسطة و4 إصاباتهم طفيفة.وحسب بيانات الجيش، فإن نحو 841 جنديا قتلوا منذ بداية الحرب بينهم 405 في المعارك البرية في غزة.