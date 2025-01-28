أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الأجهزة الأمنية تتخذ جميع التدابير لحماية الرئيس فلاديمير بوتين. جاء ذلك ردا على تصريحات الإعلامي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون بشأن محاولة أمريكية لاغتيال بوتين من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.وفجر كارلسون مفاجأة بإعلانه أن إدارة الرئيس بايدن حاولت قتل الرئيس الروسي، إلا أنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول هذه العملية، ولم يكشف متى وأين جرت المحاولة، كما لم يكشف عن الظروف الأخرى التي رافقت التحضير لمحاولة الاغتيال المزعومة.وبحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية، أضاف كارلسون خلال مقابلة مع الصحفي مايت تايبي، أن وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن كان «يدفع بقوة نحو إثارة حرب حقيقية، حتى من خلال محاولة اغتيال بوتين على سبيل المثال. ماذا فعلت إدارة بايدن.. لقد حاولوا قتل بوتين».من جهة أخرى، اعتبر بيسكوف أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا سلاح ذو حدين، وأن الأوروبيين يعانون منها أيضا، وكثيرون يدركون ذلك.