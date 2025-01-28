لبحث تطورات تنفيذ هدنة غزة ومراحل تبادل الأسرى، يجري وفد من حماس برئاسة محمد درويش، اليوم (الثلاثاء)، محادثات مع مسؤولين مصريين بينهم مسؤولو ملف المفاوضات في المخابرات المصرية. ويمهد الاجتماع المرتقب لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.يذكر أن وفد حماس وصل القاهرة، أمس (الإثنين)، والتقى الأسرى الفلسطينيين المحررين الذي تم إبعادهم، (السبت) الماضي.ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن قيادي في حماس تأكيده أن غزة لا تعاني فراغاً إدارياً، معلنا تأييده تشكيل حكومة يتوافق عليها الفلسطينيون.وسلمت الفصائل الفلسطينية السبت الماضي، 4 محتجزات إسرائيليات إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما أطلقت إسرائيل سراح 200 أسير فلسطيني من بينهم 120 أسيراً من المحكومين بالسجن المؤبد، بينما أُبعد 70 أسيراً إلى خارج الأراضي الفلسطينية.وينص الاتفاق بين إسرائيل وحماس على مرحلة أولى لوقف إطلاق النار تمتد 42 يوماً، تتخللها عمليات تبادل الأسرى، على أن يتم التفاوض على تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق غزة، خلال المرحلة الأولى.