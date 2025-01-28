أعلن الجيش الروسي السيطرة على بلدة في شرق أوكرانيا، فيما أفادت السلطات الأوكرانية، اليوم (الثلاثاء)، بأن عدة مناطق تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة روسية خلال الليلة الماضية.وقالت حاكمة منطقة إيفانو-فرانكيفسك في جنوب غرب أوكرانيا سفيتلانا أونيشوك، عبر «تليغرام»: «سمعنا سلسلة من الانفجارات في منطقة ترانسكارباتيا، الواقعة على بعد 850 كيلومترا من أقرب المواقع الروسية في شبه جزيرة القرم». وأضافت «إن البنية التحتية كانت هدفا للهجوم».وتحدث حاكم دنيبروبتروفسك سيرهي ليساك، عن تضرر ثلاثة مبانٍ عالية الارتفاع في مدينة دنيبرو الصناعية الواقعة في جنوب شرق البلاد. بينما أكدت القوات الجوية تضررا في منطقة كييف وسومي شمال شرق أوكرانيا. وذكرت أن الدفاعات الجوية أسقطت 54 من أكثر من 100 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا، وأن 39 طائرة مسيرة أخرى لم تكن تحمل متفجرات جرى تحييدها عبر وسائل إلكترونية.من جانبها، اعترضت القوات الروسية 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها، وتم تسجيل 15 منها فوق منطقة فورونيج جنوبا التي تقع على الحدود مع أوكرانيا الشرقية.وتحدثت وكالة الأنباء الأوكرانية أن القوات الروسية أطلقت عدة محاولات للسيطرة على جزر صغيرة في مصب نهر دنيبرو عند وصوله إلى البحر الأسود بالقرب من مدينة خيرسون في جنوبي أوكرانيا.فيما أعلن متحدث باسم الوحدات الأوكرانية المتمركزة في المنطقة، أن القوات الأوكرانية تصدت لـ19 هجوما خلال الأسبوع الماضي.