حذرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سكان جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم رغم الإعلان عن تمديد وقف إطلاق النار.وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة «إكس»: «كما تعلمون، أعاد الجيش الإسرائيلي انتشاره في الفترة الأخيرة في مواقع مختلفة من جنوب لبنان، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار بهدف تمكين انتشار فعال للجيش اللبناني تدريجيًا، وتفكيك وإبعاد حزب الله بعناصره وبنيته التحتية، من جنوب لبنان».وأضاف أنه تم تمديد فترة الاتفاق ولا تزال قوات الجيش الإسرائيلي منتشرة ميدانيًا، حيث تتم عملية الانتشار بشكل تدريجي وفي بعض القطاعات تتأجل وتحتاج إلى مزيد من الوقت، لضمان عدم تمكين حزب الله من إعادة ترسيخ قوته ميدانيًا.وأفاد بأنه في الفترة القريبة سنبقى على هذا النهج وسنقوم بإعلامكم حول الأماكن التي يمكن العودة إليها، لافتا إلى أنه وحتى ذلك الوقت، نطالبكم بالانتظار.وكان البيت الأبيض أعلن تمديد وقف إطلاق النار في لبنان حتى 18 فبراير القادم بعد انتهاء مدة الـ 60 يوما الأحد الماضي.ولايزال الجيش الإسرائيلي يمنع سكان القرى في جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم.