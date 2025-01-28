كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه تحدث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول نقل الفلسطينيين من غزة، مؤكدا أنه لم يتراجع عن فكرة نقل الفلسطينيين خارج القطاع المدمر.وقال ترمب في تصريح له، اليوم(الثلاثاء): «إنه أخبر نظيره المصري بأنه يود أن يجعلهم «يعيشون في منطقة حيث يمكنهم العيش دون اضطراب أو ثورة.. عندما تنظر إلى قطاع غزة، فقد كان جحيمًا لسنوات عديدة».ورداً على سؤال عن حل الدولتين، قال ترمب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، إنه سيلتقي نتنياهو في مستقبل غير بعيد في واشنطن..وأجرى ترمب في الأيام الأخيرة محادثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اللذين يرفضان تهجير الفلسطينيين.وقال ترمب عن السيسي: «أتمنى أن يأخذ البعض منهم»، مضيفا «ساعدناهم كثيرا، وأنا متأكد من أنه سيساعدنا». وتابع: «كما يقولون، إنها منطقة صعبة، لكنني أعتقد أنه سيفعل ذلك، وأعتقد أن ملك الأردن سيفعل ذلك أيضا».ونزح نحو 2.4 مليون نسمة من سكان قطاع غزة بسبب الحرب التي اندلعت جراء هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.وجددت القاهرة وعمّان موقفهما الرافض لأي مخططات إسرائيلية أو غيرها من أجل نقل سكان غزة، وأكدتا أنها حملة تهجير ثانية.وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أمس (الإثنين)، عن قلق بلاده إزاء محاولات التهجير التي تستهدف الشعوب في دول الجوار. ولفت إلى الأوضاع السياسية والإنسانية المتردية في المنطقة، بما في ذلك النزاعات والأزمات السياسية والآثار السلبية للتغيرات المناخية.وحذر من أن هذه العوامل تسهم في تنامي موجات النزوح والهجرة، ما يؤدي إلى زيادة تدفقات المهاجرين إلى مصر، التي تستضيف بالفعل أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ وأشخاص في أوضاع شبيهة باللجوء.بدوره، شدد رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، على رفض المجلس بشكل قاطع أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية، محذرا من أن أطروحات تهجير الفلسطينيين لا تقتصر على تهديد الفلسطينيين وحدهم بل تمثل خطراً جسيماً على الأمن والاستقرار الإقليمي.فيما جدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الإثنين، رفض بلاده أي حديث عن تهجير الفلسطينيين، مؤكداً أن الأردن سيستمر في التصدي له.وقال في إحاطة أمام مجلس النواب: إن كل الكلام عن الوطن البديل للفلسطينيين مرفوض، مشددا على أن بلاده لن تقبله وستستمر في التصدي له. وأضاف أن الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين، وحلُّ القضية الفلسطينية على التراب الفلسطيني، وفق كلامه.وكان ترمب قال: «إنه ينبغي على مصر والأردن استقبال مزيد من الفلسطينيين من قطاع غزة».