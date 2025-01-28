وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الإثنين)، ثلاثة أوامر تنفيذية تهدف إلى إعادة تشكيل سياسات الجيش الأمريكي، تتضمن حظر خدمة الأفراد المتحولين جنسياً داخل القوات المسلحة، وإلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول، وإعادة تعيين أفراد الجيش الذين تم تسريحهم بسبب رفضهم الحصول على لقاح «كوفيد 19»، مع صرف رواتبهم المتأخرة، وفقاً لـ«CNN».

وفي إطار تعزيز القدرات الدفاعية، أصدر ترمب قراراً آخر يقضي ببدء إنشاء نظام دفاع صاروخي جديد يُعرف بـ«الجيل القادم»، مستوحى من نظام «القبة الحديدية» الإسرائيلي، بهدف اعتراض الصواريخ قصيرة المدى وتعزيز حماية الأراضي الأمريكية.

وتأتي هذه القرارات في سياق مساعي إدارة ترمب لإعادة صياغة سياسات الجيش، ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وداعمي برامج التنوع داخل المؤسسات العسكرية.