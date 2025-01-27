فيما قالت إسرائيل إنها قتلت قائد «حماس» في طولكرم إيهاب أبو عطيوي، حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الإثنين) من تداعيات استمرار الحرب المتواصلة على الشعب الفلسطيني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت بشن المرحلة الثانية من الحرب على الضفة الغربية بالعدوان على محافظة طولكرم.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»: إن هذا العدوان يترافق مع ما تتعرض له محافظة جنين من عدوان إسرائيلي متواصل، أدى إلى مقتل 17 مواطناً، وإصابة 39 آخرين، واعتقال 28 مواطنا آخر، إضافة إلى تفجير وحرق العشرات من المنازل وتدمير واسع للبنية التحتية في المحافظة، محملة الاحتلال مسؤولية تدهور الأوضاع في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.

وأضافت: استمرار الاعتداءات على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل يسهم بالتصعيد ومزيد من العنف، مطالبة الإدارة الأمريكية الجديدة بوقف العبث الإسرائيلي الذي سيؤدي إلى استمرار حالة عدم الاستقرار والقلق، وزعزعة الأمن في المنطقة، ولا يسهم بمعالجة مشاكل المنطقة برمتها، وذلك من أجل الوصول إلى سلام مستدام يوقف النزاعات ويمنع الصراعات في المستقبل.

في الوقت ذاته، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مخيم نور شمس التابع لمدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة وصول قتيلين وثلاث إصابات إلى مستشفى طولكرم الحكومي، جراء قصف إسرائيلي لمركبة في مخيم نور شمس.

بالمقابل، أقر جيش الاحتلال في بيان تنفيذ عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الاستخبارات الداخلي)، عبر طائرة تابعة لسلاح الجو نفذت هجوماً قبل وقت قصير في منطقة طولكرم، مؤكداً أن الهجوم استهدف قائد حماس في طولكرم إيهاب أبو عطيوي وتم قتله.