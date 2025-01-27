نفت قيادة الجيش اللبناني اليوم (الإثنين)، ما نقلته إحدى الصحف الأجنبية حول تسريبات أمنية يقوم بها ضباط من الجيش اللبناني لجهة حزبية، مؤكداً في بيان أن ضباط الجيش ينفذون مهماتهم في مختلف الوحدات بأعلى درجة من الاحترافية.

وقال الجيش في بيان: «نقلت إحدى الصحف الأجنبية معلومات حول تسريبات أمنية مزعومة يقوم بها ضباط من الجيش لمصلحة جهة حزبية، وقيادة الجيش تنفي هذه المزاعم نفياً قاطعاً، ولا سيما أنها تأتي في مرحلة دقيقة يتحمل فيها الجيش مهمات جساماً»، مضيفاً: ضباط المؤسسة العسكرية ينفذون مهماتهم في مختلف الوحدات بأعلى درجة من الاحتراف والمهنية تبعاً لأوامر قيادتهم.

وكانت صحيفة «التايمز» البريطانية قد نسبت إلى مصادر استخباراتية معلومات تُفيد بأنّ ضابطاً في الجيش اللبناني سرّب أسراراً إلى «حزب الله» أثناء اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، ما عرّض الهدنة التي أوقفت عاماً من الحرب المفتوحة للخطر.