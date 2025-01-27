أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم (الإثنين) مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان، موضحة أن حصيلة القتلى منذ بدء محاولة عدد من أهالي القرى الجنوبية العودة لمنازلهم أمس ارتفعت إلى 24 قتيلاً وعشرات الجرحى.

وتوافد نازحون لبنانيون لليوم الثاني على التوالي إلى قراهم الحدودية في جنوب لبنان، استعداداً لدخولها برفقة الجيش اللبناني وتركز التوافد على بلدات القطاعين الغربي والأوسط، خصوصاً مدينة بنت جبيل وسط انتشار للجيش اللبناني، وقوات «اليونيفيل» التي تقوم بدوريات في المنطقة، في حين توجهت تعزيزات للجيش اللبناني إلى بلدة ميس الجبل.

من جهة أخرى، أقر مصدر في «حزب الله» بوجود سبعة أسرى من مقاتلي الحزب في قبضة إسرائيل، موضحاً في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية أن الأسرى السبعة جرى اعتقالهم خلال الحرب الأخيرة التي دارت بين الطرفين واستمرت حتى سريان الهدنة.

وأشار المصدر إلى أن إسرائيل اعتقلت أربعة أشخاص في قرى حدودية بجنوب لبنان أمس مع محاولة المئات الدخول إلى هذه المناطق رغم عدم انسحاب القوات الإسرائيلية منها.