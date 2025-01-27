رحب وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني اليوم (الإثنين)، باتفاق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سورية، واصفاً ذلك الاتفاق بـ«الخطوة الإيجابية».

وكتب الشيباني على حسابه في «إكس»: «نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سورية لمدة عام واحد تمهيداً لرفعها بشكل نهائي»، مضيفاً: نتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابياً على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس قد أعلنت في وقت سابق اليوم اتفاق وزراء خارجية الاتحاد على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سورية، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتحرك سريعاً على هذا الطريق.

وقالت كالاس: «الاتحاد اتفق على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سورية»، مضيفة: «ربما يعاد فرض العقوبات مرة أخرى إذا اتُخذت خطوات خاطئة في سورية».