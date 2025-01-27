بعد ساعات من انتهاء أزمة النازحين في شمال غزة وعودتهم إلى مناطقهم، كشفت الحكومة الإسرائيلية اليوم (الإثنين) أحصائية جديدة بعدد المتحجزين في غزة من الإسرائيليين.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر أن حماس قدمت بعض التفاصيل حول الأحياء والأموات بين قائمة المحتجزين الثلاثة والثلاثين، مبيناً أن الحركة أكدت أن 25 محتجزاً ما زالوا على قيد الحياة.

وقال مينسر: «8 من المحتجزين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى ضمن اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس لقوا حتفهم، وتم إبلاغ العائلات بوضع أقاربهم». دون أن يفصح عن الأسماء.

وكان قيادياً في حركة حماس قد قال إن الحركة سلمت للوسطاء قائمة بأسماء 25 رهينة على قيد الحياة من بين 33 من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مقابل أكثر من 1900 أسير فلسطيني لدى إسرائيل.

تزامن ذلك مع إعلان الدفاع المدني في غزة عودة نحو نصف مليون نازح فلسطيني من جنوب إلى شمال القطاع، منذ بدء السماح بعودة النازحين في الساعة 7 صباحاً بالتوقيت المحلي، موضحاً أن 10 آلاف مفقود باتوا في حكم الموتى تحت الأنقاض ولا توجد معدات للبحث عنهم وانتشالهم.