أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم (الاثنين) اتفاق وزراء خارجية الاتحاد على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سورية، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتحرك سريعاً على هذا الطريق.

وقالت كالاس: «الاتحاد اتفق على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سورية»، مضيفة: «ربما يعاد فرض العقوبات مرة أخرى إذا اتُخذت خطوات خاطئة في سورية».

وكانت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء قد نقلت عن وزير الخارجية أنطونيو تاياني قوله: «إن هناك اتفاقاً إلى حد ما بين وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على تخفيف العقوبات المفروضة على سورية»، مضيفاً: «الاتحاد الأوروبي يريد منح الثقة للإدارة الجديدة في سورية لضمان إمكانية تعزيز وحدة الأراضي السورية».

وشدد بالقول: «الرسالة التي نطلقها هي أننا نريد أن نفتح الباب، لكن مع إبقاء أعيننا مفتوحة»، مبيناً أن الاتحاد سيجري تقييماً للوضع في الأسابيع والأشهر القادمة.