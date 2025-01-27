في ظل المتغيرات السياسية والمخاطر المرتفعة، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته اليوم (الإثنين) دول الحلف إلى زيادة إنفاقها الدفاعي بما يتجاوز الهدف المشترك البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي وُضع قبل 10 سنوات، معتبراً أن ما ينفق الآن منخفض للغاية بسبب التحديات الجديدة التي تفرضها روسيا.

وقال روته خلال زيارته إلى العاصمة البرتغالية لشبونة ولقائه رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو: «نعلم أن هدف 2% الذي وُضع قبل عقد لن يكون كافياً لمواجهة تحديات الغد»، مضيفاً: «للحفاظ على قوة الحلف، يجب علينا أن نواصل التكيف».

وأشار إلى أنه «لضمان أمن دول الناتو في المستقبل هناك حاجة إلى تكثيف الجهود الآن وإنفاق المزيد على على الدفاع».

بدوره، تعهد رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو بتحقيق هدفها البالغ 2% بحلول عام 2029.

وكانت البرتغال قد أعلنت نهاية عام 2023 بأنها أنفقت 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي على التزاماتها في الحلف خلال العام نفسه.

وتواجه الدول الأوروبية صعوبة بزيادة النفقات العسكرية حالياً بسبب ضغوط الإنفاق الكبيرة وضعف الاقتصادات، خصوصاً أن إنفاقها قد تزايد بشكل كبير منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.