في بوادر لأزمة دبلوماسية بين البلدين، استدعت موسكو، اليوم (الإثنين)، سفير مولدوفا للاحتجاج على ما وصفته وزارة الخارجية الروسية بأنه اتهامات لا أساس لها ضد سفير موسكو لدى كيشيناو، وجهها حزب سياسي مولدوفي.وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن الحزب السياسي الذي لم تسمه، دعا إلى طرد السفير الروسي، والحد من أعمال السفارة الروسية في مولدوفا.وكانت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، قد قالت لنظيرها الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، (السبت)، إن روسيا تدبر أزمة تتعلق بالطاقة في مولدوفا؛ بهدف وضع السلطة في يد حكومة مؤيدة لموسكو، لكن روسيا نفت أي تدخل في الشؤون الداخلية لمولدوفا.