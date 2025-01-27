عادت فصائل عراقية مسلحة لتهديد واشنطن بسبب معلومات عن احتمال تراجع الولايات المتحدة عن قرار سحب القوات. وبحسب خطة الانسحاب فإنه من المقرر انتهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بحلول نهاية عام 2026.

ويعتقد مسؤولون في الحكومة العراقية أن إدارة الرئيس دونالد ترمب قد تقرر بقاء القوات لفترة أطول في المنطقة، إذ ما زالت هناك تهديدات من تنظيم «داعش» تزايدت مع الأحداث الأخيرة في سورية.

وجدد رئيس الوزراء محمد السوداني، التأكيد على «مضيّ العراق في إنهاء العصابات الإرهابية» خلال استقباله قائد قوات التحالف الدولي لمحاربة «داعش» في العراق وسورية الجنرال كيفن ليهي. وشدد السوداني خلال اللقاء، اليوم، على أن تلك التنظيمات «لم تعد تمتلك موطئ قدم أو تماسّاً مع التجمعات السكانية» وفق بيان حكومي.

ومنذ يومين يتواجد وفد أمني يضم رئيس أركان الجيش الفريق عبد الأمير رشيد يارالله لمتابعة الأوضاع على الحدود مع سورية.

وأفاد بيانان لوزارة الدفاع خلال يومي السبت والأحد، بأن يارالله زار «منفذ الوليد الحدودي» و«وادي حوران»، والأخير يعتقد أنه لا يزال يضم جماعات متخفية من التنظيم وفق خبراء.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حذّر، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، من التهديدات المتزايدة التي يشكلها داعش، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية. واعتبر أن نفوذ التنظيم قد يتوسع في سورية حيث تمكن من السيطرة على العديد من الأسلحة بعد سقوط نظام الأسد. وأضاف أن وجود عناصر داعش على الحدود العراقية والأردنية يمثل خطراً حقيقياً على أمن المنطقة. وتوقع الوزير بقاء القوات الأمريكية في العراق والمنطقة في ظل العهدة الجديدة للرئيس دونالد ترمب، خصوصاً في ضوء ما تشهده المنطقة من نزاعات وتحولات جذرية. وقال إن الوضع في الشرق الأوسط بأكمله يختلف الآن مقارنة مع الإدارة الأولى للرئيس ترمب 2017-2021.

وأضاف أن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة تسير ضمن إطار اتفاقية استراتيجية أمنية أبرمها الجانبان، معرباً عن قلق بغداد بسبب توتر العلاقات الأمريكية – الإيرانية.

وتحدثت فصائل وأحزاب أخيرا عن ما وصفته بـ «مؤامرات» تستهدف زعزعة الاستقرار في العراق، مستغلة الأوضاع في سورية.

وأعلنت كل من واشنطن وبغداد في سبتمبر الماضي أنهما اتفقتا على خطة لانسحاب قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة من الأراضي العراقية تنتهي بحلول نهاية 2026.

وفي الشهر الماضي، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية وجود أكثر من 2,500 جندي أمريكي في العراق وهو يزيد عن العدد المعلن لتلك القوات. وكشف «البنتاغون» أن عدد القوات في سورية زاد خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة تصاعد التهديدات.