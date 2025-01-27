وصفت رئيسة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي الحاجة لحبيب، المباحثات التي أجرتها، أخيراً، مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، بأنها كانت «صريحة وودية». وقالت أمام اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل في بروكسل، اليوم (الإثنين): إن الشرع أكد ثقته بإطلاق مسار سياسي شامل، من مقتضياته احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة.وفي ما يتعلق بالوضع في شمال شرق سورية، أوضحت أن الشرع عرض على الأكراد وقوات سورية الديمقراطية الانخراط في المجتمع والمواطنة السورية، إلا أنه عبّر عن قلقه من الوضع الجيوسياسي وعدم الاستقرار في شمال شرق البلاد. وشددت على أن كل السوريين يطالبون برفع العقوبات ويدعون المستثمرين إلى بلادهم.وتوقعت المسؤولة الأوروبية عدم حصول عودة مكثفة للسوريين الذين فروا جراء الحرب؛ بسبب هشاشة الوضع. وقالت إنها التقت عدداً من اللاجئين في أماكن مختلفة، مضيفة أنها تتشاور مع المفوضية السامية للاجئين. ودعت لحبيب الاتحاد الأوروبي إلى الاختيار بين أن يكون فاعلاً في سورية أو يترك المجال للاعبين آخرين، وفق تعبيرها.ومن المتوقع أن يرفع الاتحاد الأوروبي جزءاً من العقوبات على سورية، بعد تأكيدات وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في إطار تحرك أوسع نطاقاً من التكتل للمساهمة في جهود تحقيق الاستقرار بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد الشهر الماضي.