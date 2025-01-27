اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، إسرائيليين اثنين يشتبه في قيامهما بتنفيذ مهمات لصالح عملاء إيرانيين. ومن المتوقع تقديم لائحة اتهامهما في الأيام القادمة، بعد أن تم إعلان المدعي العام الإسرائيلي ضد المشتبه بهما.وبحسب الاتهام، فقد نقل أحد المشتبه بهما مواد سرية إلى أحد المشغلين حصل عليها أثناء خدمته العسكرية في سلاح الدفاع الجوي، بحسب ما أوردت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.وشن جهاز الشاباك ووحدة مكافحة الجريمة الوطنية (لاهف 433) التابعة لشرطة إسرائيل، عملية منسقة جرى خلالها اعتقال اثنين من سكان منطقة الكرايوت، هما يوري إلياسبوف وجورجي أندرييف، في يناير الجاري للاشتباه في تورطهما في جرائم أمنية.وأفصحت التحقيقات أن إلياسبوف كان على تواصل مع عميل إيراني أشهراً عدة، ونفذ مهمات أمنية بتوجيه من العميل مقابل تعويض مالي، وجند صديقه أندرييف، ووعده بمكافآت مالية للمشاركة. وأفادت تقارير بأن إلياسبووف تلقى ما لا يقل عن 2,500 دولار مقابل أعماله.وبحسب التحقيقات، فإن المشتبه بهما كانا على دراية بطبيعة أفعالهما وفهما أنهما يعملان لصالح عميل إيراني، بعد أن شاهدا تقارير إعلامية عن حالات مماثلة لمواطنين إسرائيليين تم اعتقالهم بتهمة التجسس.