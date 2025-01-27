انتهكت قوات الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وقصفت زوارقها الحربية منطقة رفح، بالتزامن مع بدء عودة مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين من الجنوب إلى الشمال.وقتل فلسطينيان وأصيب 20 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي، أمس (الأحد)، وسط وجنوب قطاع غزة، في خرق للاتفاق الموقع بين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.وحسب مصدر طبي في مستشفى العودة، فإن شاباً فلسطينياً قتل وأصيب 15 آخرون في منطقة تبة النويري غرب مخيم النصيرات وسط القطاع المدمر.وخلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، أجبر جيش الاحتلال الفلسطينيين في محافظتي غزة والشمال على التوجه نحو جنوب القطاع، وأقام حاجزاً في منطقة «نتساريم» وسط القطاع لمنعهم من العودة إلى مناطقهم بعد النزوح.