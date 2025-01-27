فيما اعتبر أنه تحدٍّ للقرارات الأمريكية الخاصة بإبعاد المهاجرين وإلغاء كل طلبات اللجوء، أفادت وسائل إعلام دولية، بأن قافلة تضم أكثر من 1,000 مهاجر غادرت جنوب المكسيك خلال عطلة نهاية الأسبوع متجهة نحو حدود الولايات المتحدة. ونقلت الوكالة عن بعض المهاجرين قولهم: إنهم لا يزالون متفائلين بشأن إمكانية العبور إلى الضفة الأخرى للولايات المتحدة، رغم إعلان رئيسها خوض حرب تستهدف المهاجرين غير النظاميين.وبدأت الولايات المتحدة هذا الأسبوع ترحيل مئات المهاجرين غير النظاميين على متن طائرات عسكرية، وأعلن البيت الأبيض أنه أطلق «أكبر عملية ترحيل جماعي في التاريخ».يذكر أنه في شهر نوفمبر الماضي، انطلقت قافلة تضم نحو 1,500 مهاجر من المكسيك سيراً على الأقدام للوصول إلى الحدود الأمريكية في تحدٍّ للرئيس المنتخب وقتها الذي تعهد بترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين.وحسب تقديرات السلطات الأمريكية، فإن نحو 11 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير نظامي.من جهته، قال قيصر الحدود في البيت الأبيض توم هومان، إن هناك رسالة واضحة للمهاجرين غير الشرعيين مفادها "إذا كنتم في البلاد بشكل غير قانوني، فستواجهون مشكلة". وذكرت شبكة abc news الأمريكية إأه لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، تم استخدام طائرات عسكرية الأسبوع الماضي لترحيل عشرات المهاجرين غير الشرعيين من البلاد. وأفاد مسؤولو إدارة الرئيس دونالد ترمب بأن المدارس المتوسطة ينظر إليها الآن على أنها أماكن يمكن استهدافها في عمليات إنفاذ قوانين الهجرة