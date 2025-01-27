أعلن موقع «والا» الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخطط لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية في الثالث من شهر فبراير القادم ولمدة 3 أيام، بحسب ما نقل عن مصادر إسرائيلية وأمريكية. ولفت الموقع في تقرير له إلى أن مسؤولين إسرائيليين كبارا أفادوا بأن هذه الرحلة المقررة تعتمد على الوضع الصحي لنتنياهو.وذكر أن رئيس الحكومة سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وستكون موضوعات النقاش الأساسية خلال الاجتماع متعلقة بلبنان وغزة.وتعود آخر زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي للعاصمة الأمريكية إلى شهر يوليو 2024، والتقى خلالها الرئيس السابق جو بايدن، وألقى خطابا أمام الكونغرس في 24 من الشهر ذاته.