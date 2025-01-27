بعد تبادل الاتهامات بين رئيسي البلدين، أوقفت الإدارة الأمريكية قرار فرض رسوم جمركية وعقوبات على كولومبيا، بعد أن تراجعت بوجوتا عن رفض استقبال رحلات المهاجرين.وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، في بيان اليوم (الإثنين): «إن حكومة كولومبيا وافقت على شروط الرئيس ترمب، بما في ذلك القبول غير المقيد لجميع الأجانب غير الشرعيين من كولومبيا العائدين من الولايات المتحدة، على متن طائرات عسكرية أمريكية، دون قيود أو تأخير».وعلقت الولايات المتحدة النظر في طلبات الحصول على تأشيرات سفر في سفارتها بالعاصمة الكولومبية بوجوتا، رداً على قرار رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، رفض استقبال طائرتين عسكريتين كانتا تقلان مهاجرين جرى ترحيلهم، فيما فرضت الإدارة رسوماً جمركية بنسبة 25%.وتبادل الرئيس الكولومبي ونظيره الأمريكي التهديدات بشأن رفض بوجوتا استقبال مهاجرين غير شرعيين أرسلتهم الولايات المتحدة، إذ توعد كل طرف بفرض الضرائب الجمركية على الآخر، فيما قال بيترو إن واشنطن ستسعى إلى حصار كولومبيا بالتعريفات الجمركية.وكان ترمب أمر إدارته بفرض تعريفات جمركية وعقوبات على كولومبيا، لرفضها السماح لطائرتين عسكريتين تحملان مهاجرين مرحلين بالهبوط، وذلك في معاقبة لشريك أمني للولايات المتحدة لخروجه عن خط أهدافه المتعلقة بالهجرة.وقال في منشور على على شبكته «تروث سوشيال»: «إنه سيفرض تعريفة جمركية طارئة بنسبة 25% على جميع السلع الكولومبية القادمة إلى الولايات المتحدة، والتي سيتم رفعها إلى 50% في غضون أسبوع، كما فرض قيوداً على السفر على مجموعة من المسؤولين الحكوميين»، قائلاً: «إن العقوبات على الخزانة والمصارف والمالية بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية سيتم فرضها بالكامل».وبحسب إدارة معلومات الطاقة، فإن كولومبيا تعد رابع أكبر مصدر للنفط الخارجي للولايات المتحدة، متفوقة على البرازيل، إذ تشمل الصادرات الرئيسية الأخرى الذهب والقهوة والزهور، وهي سلع تشهد عادة تجارة نشطة في مواسم محددة.