أعلن الكرملين أنه لم يتلق أية «إشارات» من الولايات المتحدة بشأن لقاء محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب. وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم(الإثنين): حتى الآن لم نتلق إشارات من الأمريكيين، مضيفا أن الاستعداد لا يزال قائما. وأفاد الكرملين (الجمعة) بأن الرئيس بوتين مستعد للتحادث مع نظيره الأمريكي، وينتظر «إشارات» من واشنطن.وكان ترمب لوح الأربعاء الماضي، بأنه سيفرض على الأرجح عقوبات وضرائب ورسوما جمركية جديدة على روسيا التي قال إن اقتصادها ينهار، وإنه سيفرض عقوبات أيضاً على حلفاء موسكو، ما لم يتوصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى اتفاق معه قريباً لإنهاء الصراع.ولم يتحدث بوتين وترمب هاتفياً منذ تنصيب الرئيس الأمريكي في 20 يناير الماضي.وبلغت العلاقات الروسية - الأمريكية أدنى مستوى لها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على موسكو، ودعمت كييف بشكل كبير لمواجهة القوات الروسية.