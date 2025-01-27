أفادت نتائج أولية في بيلاروسيا بفوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو كبير ليمدد حكمه المستمر منذ 31 عاماً. ونقلت وسائل إعلام روسية عن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في بيلاروسيا إيجور كاربينكو، اليوم(الإثنين)، قوله: «يمكنكم تهنئة جمهورية بيلاروسي. لقد انتخبنا رئيساً».وتشير النتائج التي نشرت على موقع اللجنة المركزية للانتخابات على تطبيق تليغرام، إلى حصول لوكاشينكو على 86.8% من أصوات الناخبين.وتجيء هذه الانتخابات، بعد نحو أربع سنوات ونصف السنة من الانتخابات الرئاسية السابقة، التي أشعلت شرارة احتجاجات على مستوى البلاد بسبب مزاعم تزوير الأصوات، بعد فوز لوكاشينكو بنسبة 80%.