أفصحت السلطات في كوريا الجنوبية عن سبب مأساة الطائرة المنكوبة من طراز بوينغ، والتي أودى تحطمها بحياة 179 شخصا، فيما نجا اثنان فقط.وبحسب تقرير أولي، أعلن مسؤول أنه تم العثور على بقايا «بط» في محركي الطائرة التي تحطمت الشهر الماضي.التقرير المؤلف من 6 صفحات، والذي أصدرته السلطات الكورية الجنوبية بعد شهر من الحادثة، أفاد بأن كلا المحركين للطائرة بوينغ 737-800 احتويا على DNA من (بط بايكال)، وهو نوع من البط المهاجر الذي يطير إلى كوريا الجنوبية في فصل الشتاء في أسراب كبيرة.لكن التقرير لم يقدم أية استنتاجات أولية حول سبب هبوط الطائرة بدون إنزال العجلات، أو لماذا توقفت أجهزة تسجيل البيانات الخاصة بالرحلة عن العمل في الدقائق الأربع الأخيرة من الرحلة؟.وأضاف التقرير أنه بعد اصطدام الطائرة بحاجز إسمنتي أثناء هبوطها الاضطراري، نشب حريق ووقع انفجار جزئي.. وتناثرت مقدمة الطائرة لمسافة تصل إلى 30-200 متر من الحاجز، مقدماً بعض الصور الجديدة لموقع الحادثة.ولفت إلى أنه سيتم تفكيك المحركات، وفحص المكونات بشكل دقيق، وتحليل بيانات الرحلة وبيانات مراقبة الحركة الجوية، بالإضافة إلى التحقيق في السد الترابي، وأجهزة التوجيه المحلية، والأدلة على تعرض الطائرة لضربة من الطيور.وكانت رحلة «جيجو إير» من بانكوك في 29 ديسمبر الماضي هبطت اضطراريا في مدرج مطار موآن، واصطدمت بحاجز إسمنتي يسمى «الموجهات»، ما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة وأفراد الطاقم باستثناء شخصين من أصل 181 شخصًا كانوا على متنها.وتساعد «الموجهات» في توجيه الطائرة أثناء اقترابها من المدرج، وبحسب الخبراء فإن الهيكل المكون من الخرسانة المسلحة والتراب في مطار موآن الذي يدعم هوائيات النظام، أسهم بشكل كبير في ارتفاع عدد القتلى.