كشفت طهران أنها تواصلت مع الإدارة السورية الجديدة عبر وسطاء. وأفاد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت‌ روانجي، بأنه تم التواصل مع حكام سورية الجدد. وقال: «قمنا بنقل آرائنا إلى الإدارة السورية الجديدة عبر وسطاء»، إلا أنه لم يفصح عن هوية الوسطاء.وفيما يتعلق بسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجاه إيران، اعتبر مجيد أنها لا تزال غير واضحة. ونقلت وكالة «إيسنا» الإيرانية، اليوم (الإثنين)، عن المسؤول الإيراني قوله: «يجب علينا الانتظار حتى تتضح معالم هذه السياسة، مؤكدا أنه لم يتم تبادل أي رسائل بين طهران وحكومة ترمب».ومنعت هيئة المعابر والمنافذ في سورية دخول البضائع الإيرانية، كما منع المسافرون من حاملي الجنسية الإيرانية من الدخول إلى البلاد، منذ سقوط بشار الأسد، وتولي الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع.