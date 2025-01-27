من المقرر أن يصل مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى إسرائيل (الأربعاء)، كأول مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور غزة منذ بداية الحرب. وأعلن ويتكوف في تصريحات للصحفيين في نيويورك أنه سيصل إلى إسرائيل للإشراف على تنفيذ الاتفاق، لكنه لم يحدد في أي يوم سيصل إلى غزة. وقال ستيف لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية: «سأذهب بالفعل إلى إسرائيل، سأكون جزءًا من فريق تفتيش في ممر نتساريم (يفصل شمال غزة عن باقي القطاع) وأيضًا في ممر فيلادلفيا (على الحدود بين غزة ومصر)». وأضاف: «يتعين علينا التأكد من أن التنفيذ يسير على ما يرام، لأنه إذا سارت الأمور على ما يرام، فسننتقل إلى المرحلة الثانية، وأعتقد أن هذا هو ما وجهني إليه الرئيس وكل من يعمل في الحكومة الأمريكية بشأن هذا الأمر، هذا هو توجيهه وهذا ما سنفعله».وفي حال زار غزة، فإن ذلك يمكن أن يكون بمثابة تأكيد أمريكي على المضي قدما في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وعدم اقتصار تنفيذه على المرحلة الأولى من الاتفاق كما يريد اليمين الإسرائيلي.ووصف ويتكوف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بأنه «رائع». وقال: «أعتقد أنه رائع. لقد تحدثت مع الرئيس ترمب حول هذا الأمر وكان سعيدا به، مضيفا أنه يوم جيد للرهائن».وردا على سؤال بشأن المضي قدما إلى المرحلة القادمة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قائلا: «أنا بالتأكيد آمل ذلك، أنا آمل ذلك».وحول إمكانية صمود الهدنة قال: «أعتقد أنه إذا ما كان ما حصل اليوم مؤشرا، كانت هناك أزمة وتمكنا من تجاوزها من خلال الحوار الجيد والمحادثة الجيدة، وهذه علامة على أننا جميعًا بحاجة إلى أن نكون إيجابيين».