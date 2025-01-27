أخيرا، انفرجت أزمة الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود، ما أدى إلى السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة. وأفصح مصدر قيادي في حماس، عن الموافقة على زيادة أعداد الأسرى الإسرائيليين في عملية التسليم المقررة هذا الأسبوع إثر مبادرة من الفصائل الفلسطينية.وقال في تصريح لقناة الأقصى مساء (الأحد): "إن عدد الأسرى الأحياء كان أكبر من المتوقع ويكفي لتبادل أكثر من المرحلة الأولى كلها (حدد سابقا عدد الأحياء بنحو 18).ولفت إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة فرحة الشعب الفلسطيني وعدم حصر العدد المتبقي للتبادل في الأسبوع الأخير، كما ينص الاتفاق، مشددا على أن الزيادة في عدد الأسرى المفرج عنهم جاءت في وقت شهد فيه قطاع غزة أزمة عودة النازحين، لتكون حلا لهذه الأزمة.وكانت حماس أعلنت أنها سلمت الوسطاء المعلومات المطلوبة بخصوص قائمة الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار. وأكدت في بيان أنها قدمت للوسطاء مساء أمس تفاصيل دقيقة حول قائمة الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل.وكان متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أوضح أن جهود الوسطاء أدت إلى تفاهم بين الطرفين يقضي بأن تقوم حماس بتسليم الرهينة أربيل يهود، بالإضافة إلى اثنين قبل يوم الجمعة القادم، كما ستقوم حماس بتسليم ثلاثة محتجزين إضافيين يوم السبت القادم، بحسب الأنصاري.وفي مقابل ذلك، ستسمح إسرائيل ابتداء من صباح اليوم (الإثنين) بعودة الفلسطينيين النازحين من الجنوب إلى المناطق الشمالية من القطاع، مع تسليم قائمة بأسماء 400 شخص ممن تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023 كل يوم أحد في المرحلة الأولى من الاتفاق.وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بدء تنفيذ التعليمات الخاصة بعودة السكان إلى شمال غزة، حيث سيسمح لهم بالعودة مشيا على الأقدام عبر طريق نتساريم وشارع الرشيد اعتبارا من الساعة 07:00 صباحا بالتوقيت المحلي (05.00 بتوقيت غرينتش).